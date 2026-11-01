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Булыкин ответил, уволят ли Галактионова в случае поражения от "Спартака"

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин спрогнозировал, приведет ли поражение красно-зеленых от "Спартака" к отставке главного тренера клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Булыкин сомневается, что главного тренера поменяют до зимней паузы.

"Но даже если "Локомотив" проиграет, руководство вряд ли будет менять тренера перед зимней паузой, тем более что ведущих игроков продали. Нет смысла что-то требовать от Галактионова", - сказал Булыкин Metaratings.

Михаил Галактионов возглавляет "железнодорожников" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством "Локомотив" одержал лишь 2 победы в 17 матчах, 5 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

Красно-зеленые встретятся со "Спартаком" на "РЖД Арене" сегодня, 1 ноября. Начало - 19:45 по мск.

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