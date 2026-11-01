Булыкин ответил, уволят ли Галактионова в случае поражения от "Спартака"

"Но даже если "Локомотив" проиграет, руководство вряд ли будет менять тренера перед зимней паузой, тем более что ведущих игроков продали. Нет смысла что-то требовать от Галактионова", - сказал Булыкин Metaratings.
Михаил Галактионов возглавляет "железнодорожников" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством "Локомотив" одержал лишь 2 победы в 17 матчах, 5 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.
Красно-зеленые встретятся со "Спартаком" на "РЖД Арене" сегодня, 1 ноября. Начало - 19:45 по мск.