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Кан и Клинсманн включены в Зал славы футбола Германии

Бывшие игроки мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан и Юрген Клинсманн пополнили ряды Зала славы футбола страны.

Кан, ныне входящий в совет директоров «Баварии», помимо мюнхенского клуба выступал за «Карлсруэ», также провел 86 матчей за сборную Германии. Является 8-кратным чемпионом Германии, 6-кратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов (2001), обладателем Кубка УЕФА (1996) и Межконтинентального кубка (2001). В составе национальной команды выиграл чемпионат Европы 1996 года и стал серебряным призером ЧМ-2002.

Клинсманн в качестве игрока выступал помимо «Баварии» за «Штутгартер Киккерс», «Штутгарт», «Интер», «Монако», «Тоттенхэм» и «Сампдорию», за сборную Германии провел 108 матчей и забил 47 голов. В качестве игрока становился чемпионом Германии (1997), дважды выигрывал Кубок УЕФА (в 1991 году с «Интером» и в 1996-м с «Баварией»), а вместе со сборной Германии стал чемпионом мира 1990 года и чемпионом Европы-1996. В качестве тренера стал бронзовым призером ЧМ-2006 со сборной Германии и обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ с США в 2013-м.

Sport24


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Теги: Кан Клинсманн Бундеслига
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