В своём первом матче в Бундеслиге Холанд оформил хет-трика после выхода на замену, а во втором - дубль. Тем самым 19-летний норвежец помог "Боруссии" победить "Аугсбург" (5:3) и "Кёльн" (5:1).
- Жаль, что он сбавляет. Сначала три гола, теперь два. Надеюсь, в следующем матче он не ограничится одним голом. Ну а если серьёзно, он отличный парень. У него есть всё, чтобы достичь топ-уровня, - цитирует Бюрки Goal со ссылкой на DAZN.
Таким образом, в двух матчах за "Боруссию" на счету Холанда пять мячей. При этом он ни разу не выходил в стартовом составе.
Вратарь "Боруссии" - о дубле Холанда после хет-трика: жаль, что он сбавляет
Голкипер "Боруссии" Роман Бюрки поиронизировал над достижениями своего нового партнёра по команде, нападающего Эрлинга Холанда.
Фото: ФК "Боруссия" Дортмунд via Getty Images
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