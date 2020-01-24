Вратарь "Боруссии" - о дубле Холанда после хет-трика: жаль, что он сбавляет

Голкипер "Боруссии" Роман Бюрки поиронизировал над достижениями своего нового партнёра по команде, нападающего Эрлинга Холанда.

Фото: ФК "Боруссия" Дортмунд via Getty Images