Витсель назвал Холанда убийцей перед воротами

Хабвек "Боруссии" Дортмунд Аксель Витсель поделился впечатлением от игры новичка команды Эрлинга Холанда.



Напомним, Холанд провел за Дортмунд всего два матча, но забил уже пять голов. Он побил рекорд, оформив столько мячей за 57 игровых минут.



- Это безумие. Забить три гола в дебютной игре, чего не было со времен Обамеянга... Для крупного парня он довольно техничен, перед воротами это убийца. Я надеюсь, что он продолжит забивать в том же духе в следующих матчах, - приводит слова Витселя официальный сайт Бундеслиги.



В немецком чемпионате "Боруссия" занимает третье место. До лидирующего "РБ" - три очка.