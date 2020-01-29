Тренер "Фортуны" получил тренера года в Дюссельдорфе, а через сутки был уволен

Официальный сайт дюссельдорфской "Фортуны" сообщил о расторжении контракта с главным тренером Фридхельмом Функелем.

Фото: ФК "Фортуна"

Немецкий тренер был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.Примечательно, что меньше чем сутки назад "Фортуна" в социальных сетях поздравила Функеля с получением им награды "тренер года в городе Дюссельдорфе".Фридхельм Функель был у руля "Фортуны" с марта 2016-го года и вывел команду в элиту немецкого футбола. По результатам прошлого сезона, первого за пять лет для "Фортуны" в Бундеслиге, команда из Дюссельдорфа заняла 10 место.В нынешнем сезоне Бундеслиги "Фортуна занимает последнее место.