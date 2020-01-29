Тренер "Фортуны" получил тренера года в Дюссельдорфе, а через сутки был уволен

Примечательно, что меньше чем сутки назад "Фортуна" в социальных сетях поздравила Функеля с получением им награды "тренер года в городе Дюссельдорфе".
Vorstand von Fortuna D?sseldorf stellt Friedhelm Funkel frei.— Fortuna D?sseldorf (@f95) January 29, 2020
?? https://t.co/1LhdOC9bA3#f95 | ??? | #Funkel pic.twitter.com/OHnstOu7pU
Фридхельм Функель был у руля "Фортуны" с марта 2016-го года и вывел команду в элиту немецкого футбола. По результатам прошлого сезона, первого за пять лет для "Фортуны" в Бундеслиге, команда из Дюссельдорфа заняла 10 место.
В нынешнем сезоне Бундеслиги "Фортуна занимает последнее место.