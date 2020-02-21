"Бавария" благодаря дублю Левандовски обыграла "Падерборн"

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла "Падерборн" - 3:2.

Чемпионат Германии

23 тур

Бавария – Падерборн 07 3:2

Голы: Гнабри, 25, Србени, 44, Левандовски, 70, Михель, 75, Левандовски, 88

Бавария: Нойер, Алаба, Эрнандес, Одриосола (Коман, 63), Киммих, Дэвис, Гнабри, Алькантара, Коутиньо (Мюллер, 63), Толиссо (Зиркзее, 87), Левандовски

Падерборн 07: Цингерле, Штродьек, Жанс, Антви-Адджей, Шонлау, Василиадис, Гясула, Прёгер, Хольтман (Ястржембски, 29), Мамба (Михель, 53), Србени (Фридйонссон, 81)

Предупреждения: Гясула, 34, Эрнандес, 54, Михель, 61, Антви-Адджей, 84


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Теги: Бавария Падерборн Бундеслига
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