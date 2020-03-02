"Лейпциг" принес извинения болельщикам из Японии, которые не попали на матч с "Байером"

"Лейпциг" извинился перед японскими болельщиками, которые не смогли попасть на матч 24-го тура чемпионата Германии с "Байером" (1:1).



Болельщиков на стадион не пустила служба безопасности из-за опасения заражения коронавирусом.



"К сожалению, с нашей стороны была допущена ошибка, и мы не пропустили на стадион наших японских друзей. Хотели бы принести вам извинения.



Уже ищем тех самых болельщиков, чтобы пригласить их на следующий домашний матч. Надеемся, мы сможем исправить ситуацию", - говорится на официальном сайте клуба.



В следующем матче "Лейпциг" в гостях сыграет с "Вольфсбургом". Встреча пройдет 7 марта. 10 марта "Лейпциг" дома сыграет с "Тоттенхэмом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.