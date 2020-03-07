В матче 25-го тура чемпионата Германии "Байер" дома разгромил "Айнтрахт".
Чемпионат Германии
25 тур
"Байер" - "Айнтрахт" 4:0
Гол: Хаверц, 4, Беллараби, 15, Паулинью, 49, 55
Байер: Градецки, Венделл, Тапсоба, Бендер (Та, 35), Вайзер, Беллараби, Арангис (Паласиос, 67), Баумгартлингер, Хаверц (Бэйли, 62), Диаби, Паулинью
Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Туре, Хинтереггер, Хасебе, Ильзанкер, Кор (Соу, 57), Роде, Костич, Камада (Гачинович, 57), Силва (Пасиенсиа, 74)
Предупреждения: Вайзер, 53
"Байер" забил четыре безответных мяча "Айнтрахту"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!