Клозе со следующего сезона будет работать в тренерском штабе "Баварии"

Тренер юношеского состава "Баварии" U17 Мирослав Клозе со следующего сезона будет работать в главной команде.



41-летний специалист будет ассистентом главного тренера Ханса-Дитера Флика, передает Bild.



Напомним, Клозе выступал за мюнхенский клуб с 2007 по 2011 год.



"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе за 25 матчей 55 очков.