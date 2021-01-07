Transfermarkt: Холланд и Санчо - самые дорогие игроки Бундеслиги, Левандовски - 8-й

Ресурс Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата Германии.

Фото: Transfermarkt

Самыми дорогими игроками Бундеслиги теперь являются нападающие дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд и Джейдон Санчо (их стоимость оценили в 100 млн евро).



Форвард "Баварии" Роберт Левандовски делит 8-10 место с одноклубником Леоном Горетцкой и защитником "РБ Лейпцига" Дайотом Упамекано (все - по 60 млн евро).



Источник: Transfermarkt