"Может быть, это будет правильным решением". Перевертайло - о возможном переходе Лунева в Турцию

Бывший главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло высказался о возможном переходе бывшего вратаря команды Андрея Лунева, ныне выступающего за "Байер", в турецкий "Истанбул Башакшехир".

Фото: РПЛ





Вратарь Андрей Лунев стал игроком "Байера" минувшим летом, он перешел в леверкузенский клуб на правах свободного агента. Контракт россиянина рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Лунев не провел за "Байер" ни одного матча.



Предыдущим клубом Андрея Лунева был "



СМИ: Лунев не намерен уходить из "Байера" и хочет проявить себя в Германии "Стоит ли Луневу уезжать в Турцию? Я думаю, что он, как и любой спортсмен, человек, все взвесил и принял решение. Ему хочется играть, это же совсем другая среда, когда ты играешь. Может быть, это будет правильным решением. Я не думаю, что он не думал об этом", - цитирует Перевертайло Eurostavka Вратарь Андрей Лунев стал игроком "Байера" минувшим летом, он перешел в леверкузенский клуб на правах свободного агента. Контракт россиянина рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Лунев не провел за "Байер" ни одного матча.Предыдущим клубом Андрея Лунева был " Зенит ", за который он выступал с 2017 года. В составе петербургской команды он сыграл в 118 матчах и пропустил 47 мячей.