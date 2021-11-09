СМИ: Лунев не намерен уходить из "Байера" и хочет проявить себя в Германии

Российский голкипер леверкузенского "Байера" Андрей Лунев не намерен покидать Германию и нацелен проявить себя в клубе.

Фото: Getty images





Ранее сообщалось, что Андрей Лунев может продолжить карьеру в чемпионате Турции, голкипером интересуется "Истанбул Башакшехир".



Вратарь Андрей Лунев стал игроком "Байера" минувшим летом, он перешел в леверкузенский клуб на правах свободного агента. Контракт россиянина рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Лунев не провел за "Байер" ни одного матча.



Предыдущим клубом Андрея Лунева был "



Источник:



Источник: Лунев может продолжить карьеру в Турции По информации источника, Лунев хочет полностью отработать свой контракт и получить шанс выступать в команде с первых минут.Ранее сообщалось, что Андрей Лунев может продолжить карьеру в чемпионате Турции, голкипером интересуется "Истанбул Башакшехир".Вратарь Андрей Лунев стал игроком "Байера" минувшим летом, он перешел в леверкузенский клуб на правах свободного агента. Контракт россиянина рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Лунев не провел за "Байер" ни одного матча.Предыдущим клубом Андрея Лунева был " Зенит ", за который он выступал с 2017 года. В составе петербургской команды он сыграл в 118 матчах и пропустил 47 мячей.Источник: Матч ТВ