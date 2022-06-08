- Хочу бороться за что-то большее. "Зандхаузен" каждый год празднует, что остается во второй лиге - играет в ней уже 11 лет. Меня это немного не устраивает. Я и болельщикам в конце сезона сказал: "Надеюсь, в следующем сезоне мы праздновать что-то другое". У меня есть свои амбиции, не люблю проигрывать, - передает слова Жирова Metaratings.ru.
31-летний центральный защитник Александр Жиров является воспитанником барнаульского "Динамо", также в России выступал за "Волгарь", "Анжи", "Томь", "Краснодар" и красноярский "Енисей". В июле 2018 года футболист подписал контракт с клубом из второй немецкой Бундеслиги "Зандхаузен". С Жировым в составе немецкий клуб занимал в Бундеслиге-2 15-е, 10-е, 15-е и 14-е места. В прошедшем сезоне на счету российского центрбека 33 матча за "Зандхаузен" во всех турнирах, 1 забитый гол и 2 результативных передачи.
Защитник Жиров из Бундеслиги-2: "Зандхаузен" каждый год празднует, что остается во второй лиге, играя в ней 11 лет
Российский защитник клуба Бундеслиги-2 "Зандхаузен" Александр Жиров рассказал о своих амбициях.
Фото: ФК "Зандхаузен"