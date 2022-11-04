– Сердар усиленно готовится к Чемпионату мира, снова набирает оптимальную форму после травмы. В данный момент он вообще не думает о возможном уходе из "Байера", – передает слова Дурна "РБ Спорт".
Сердар Азмун перешел в немецкий клуб "Байер" из Леверкузена в январе 2022 года из российского футбольного клуба "Зенит". В текущем сезоне у Сердара одиннадцать матчей за леверкузенцев, 327 минут на поле в сумме и две результативных передачи в Кубке Германии. В Лиге чемпионов и Бундеслиге результативными действиями не отмечался. Сборная Ирана сыграет на ближайшем ЧМ-2022 в одной группе с Англией, США и Уэльсом. Чемпионат мира стартует 20 ноября 2022 года, уже в этом месяце.
Агент Азмуна: Сердар готовится к Чемпионату мира и не думает об уходе из "Байера"
Футбольный агент Арманд Дурн сообщил что о возвращении его клиента нападающего "Байера" Сердара Азмуна в Россию речи не идет.
Фото: Global Look Press