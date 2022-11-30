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Агент Азмуна: Сердар не намерен уходить из "Байера"

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Агент Арманд Дурн, представляющий интересы иранского форварда Сердара Азмуна, сообщил, что его клиент не думает об уходе из "Байера".
Фото: Global Look Press
– Нам нет особого дела до других клубов, Сердар не намерен уходить. Наша работа заключается в том, чтобы сделать все необходимое для удачных выступлений за "Байер" во второй половине сезона, – передает слова Дурна "РБ Спорт".

Сердар Азмун перешел в леверкузенский "Байер" зимой 2022 года из "Зенита". До этого иранский нападающий играл за "Ростов", "Рубин" и "Сепахан". В текущем сезоне Сердар провел 11 матчей за немецкий клуб в Бундеслиге, Кубке Германии и лиге чемпионов. Голов не забивал, отдал лишь две результативные передачи в кубковой встрече. Контракт Азмуна с "Байером" рассчитан до лета 2027 года. Сейчас Сердар находится в Катаре, на чемпионате мира, в составе сборной Ирана, которая вчера покинула турнир, уступив сборной США в третьем туре группового этапа.


Азмун Байер
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