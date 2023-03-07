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Мостовой: возможно, отстранение Ондуа связано с тем, что он высказался за Россию. Он имеет на это право

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с отстранением от основного состава немецкого "Ганновера" камерунца российского происхождения Гаэля Ондуа.
Фото: РИА Новости
- Возможно, его отстранение как-то связано с тем, что он признавался в любви к России. И это нормально, когда человек высказывается за свою страну. Он высказался за Россию, он имеет на это право. Но это нельзя напрямую назвать русофобией, потому что стоит учитывать тот факт, что он мог не проходить в состав по качеству игры. Там же еще игроки есть, кто-то заслужил больше, - передает слова Мостового RT.

Ранее 27-летний полузащитник сборной Камеруна и немецкого "Ганновера" из второй Бундеслиги Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство, сообщил, что в клубе на него больше не рассчитывают, несмотря на действующий контракт до конца сезона, и он не имеет шансов выйти на поле. Футболист намекнул, что причиной этого является его отношение к России - Ондуа провел детство в нашей стране и считает ее своей, на Чемпионате мира-2022 Гаэль выступал за сборную Камеруна в бутсах с изображением российского флага. При этом пресс-служба "Ганновера" уверяет, что фактическое отстранение Ондуа от основы вызвано спортивными причинами.

Гражданин РФ Ондуа: в "Ганновере" на меня не рассчитывают. Думаю, причины понятны. Все видели, что случилось после ЧМ

"Ганновер" - об отстранении Ондуа: футболист получает мало игрового времени по спортивным причинам


бундеслига 2 Ганновер Сборная Камеруна Ондуа Мостовой
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