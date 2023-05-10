"Может, какой-то интерес из России к Сердару и есть, но лично я пока не говорил о его переходе ни с одним российским клубом", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее нападающий сборной Ирана играл в РПЛ за казанский "Рубин", "Ростов" и "Зенит". Сердар Азмун перешел в немецкий "Байер" зимой 2022 года. Его контракт с леверкузенцами действует до 30 июня 2027 года. В этом сезоне форвард оформил 4+4 по системе гол плюс пас в 28 матчах за "Байер" во всех соревнованиях. Текущая рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
Агент: пока не говорил о переходе Азмуна ни с одним российским клубом
Агент форварда леверкузенского "Байера" Сердара Азмуна Арманд Дурн рассказал, что не общался по поводу перехода своего клиента ни с одним российским клубом.
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