"Бавария" начала переговоры о продлении контракта с Кейном - источник

"Бавария" начала работу над новым контрактом для Гарри Кейна и рассчитывает сохранить нападающего в составе на более длительный срок.

Фото: ФК "Бавария"

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб уже провёл первые контакты с представителями английского форварда. Рассматриваются варианты продления действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2027 года, ещё на один или два сезона - до 2028 либо 2029 года.



Отмечается, что сам Кейн положительно относится к идее продолжить карьеру в Германии, поэтому переговоры могут пройти без затягивания.



В текущем сезоне Бундеслиги 32-летний Кейн провёл 15 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.