"Бавария" начала переговоры о продлении контракта с Кейном - источник

"Бавария" начала работу над новым контрактом для Гарри Кейна и рассчитывает сохранить нападающего в составе на более длительный срок.
Фото: ФК "Бавария"
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб уже провёл первые контакты с представителями английского форварда. Рассматриваются варианты продления действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2027 года, ещё на один или два сезона - до 2028 либо 2029 года.

Отмечается, что сам Кейн положительно относится к идее продолжить карьеру в Германии, поэтому переговоры могут пройти без затягивания.

В текущем сезоне Бундеслиги 32-летний Кейн провёл 15 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится