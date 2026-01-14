"Боруссия" уверенно обыграла "Вердер" и закрепилась на втором месте Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" добилась уверенной домашней победы над "Вердером" в рамках 17-го тура чемпионата Германии.

"Боруссия" Дортмунд

Встреча завершилась сухой победой хозяев - 3:0.



Счёт в матче был открыт уже в начале игры: на 11-й минуте отличился Нико Шлоттербек. Во втором тайме давление дортмундцев воплотилось ещё в два гола - сначала Марсель Забитцер удвоил преимущество команды, а затем Серу Гирасси отправил третий мяч в ворота гостей, окончательно сняв вопросы о победителе.



В турнирной таблице Бундеслиги команда набрала 36 очков и продолжает идти второй, уступая лидирующей "Баварии" восемь баллов, при этом у мюнхенцев остаётся матч в запасе.



"Вердер" после поражения остался с 17 очками и располагается на 12-й позиции.

