Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
полная таблица

Аталанта (Италия)

Кальяри04.02.19Аталанта
Аталанта3 - 327.01.19Рома

Ювентус (Италия)

Ювентус22:3002.02.19Парма
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

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Антонио Конте: я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса", лондонского "Челси" и сборной Италии Антонио Конте рассказал о предложениях по работе от других клубов.

Экс-наставник "старой синьоры" отметил, что к нему не проявляют интерес итальянские команды.

"Я в порядке, все очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть в этом году. Я приехал посмотреть матч "Атланта" — "Ювентус" и не получал никаких предложений от итальянских клубов", — цитирует Конте Sky Sport Italia.

"Газета.ру"
Теги: Конте Аталанта Ювентус
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