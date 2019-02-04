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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
Аталанта (Италия)
|Кальяри
|04.02.19
|Аталанта
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
Ювентус (Италия)
|Ювентус
|22:3002.02.19
|Парма
|Лацио
|1 - 227.01.19
|Ювентус
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Антонио Конте: я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса", лондонского "Челси" и сборной Италии Антонио Конте рассказал о предложениях по работе от других клубов.
Экс-наставник "старой синьоры" отметил, что к нему не проявляют интерес итальянские команды.
"Я в порядке, все очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть в этом году. Я приехал посмотреть матч "Атланта" — "Ювентус" и не получал никаких предложений от итальянских клубов", — цитирует Конте Sky Sport Italia.
"Газета.ру"
Экс-наставник "старой синьоры" отметил, что к нему не проявляют интерес итальянские команды.
"Я в порядке, все очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть в этом году. Я приехал посмотреть матч "Атланта" — "Ювентус" и не получал никаких предложений от итальянских клубов", — цитирует Конте Sky Sport Italia.
"Газета.ру"
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