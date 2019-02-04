Антонио Конте: я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса", лондонского "Челси" и сборной Италии Антонио Конте рассказал о предложениях по работе от других клубов.Экс-наставник "старой синьоры" отметил, что к нему не проявляют интерес итальянские команды."Я в порядке, все очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть в этом году. Я приехал посмотреть матч "Атланта" — "Ювентус" и не получал никаких предложений от итальянских клубов", — цитирует Конте Sky Sport Italia.