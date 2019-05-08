Николо Дзаньоло: кто бы сказал "нет" "Ювентусу"?

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло признался, что не отказал бы "Ювентусу" в случае возможного приглашения."Меня все устраивает в "Роме". Но кто бы сказал нет предложению "Ювентуса"? Все равно решение принимать "Роме", - цитирует футболиста Calciomercato.