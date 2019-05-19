Новым главным тренером "Ювентуса" может стать Симоне Индзаги, сообщает Sport Mediaset.Руководство туринского клуба общалось с Индзаги по поводу возможной работы. У специалиста контракт с "Лацио" до 2020 года, однако ранее заявил, что его работу с командой "принимают как должное". Именно он является главным кандидатом на замену Аллегри