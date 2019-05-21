Источник: Конте подписал предварительный контракт с "Интером"

Итальянский специалист Антонио Конте подписал предварительный контракт с "Интером". Об этом сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.По его данным, зарплата Конте в "Интере" составит 10 млн евро в год. Таким образом, специалист станет вторым самым высокооплачиваемым тренером в истории Серии А после еще одного бывшего тренера нерадзурри — Жозе Моуринью, который зарабатывал 11 млн евро в год.Сообщается, что официально соглашение, сроки действия которого пока неизвестны, будет подписано в следующий вторник, 28 мая. В середине мая появилась информация, что Конте договорился с нерадзурри о контракте до 2023 года.