Источник: Конте подписал предварительный контракт с "Интером"

Итальянский специалист Антонио Конте подписал предварительный контракт с "Интером". Об этом сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.

По его данным, зарплата Конте в "Интере" составит 10 млн евро в год. Таким образом, специалист станет вторым самым высокооплачиваемым тренером в истории Серии А после еще одного бывшего тренера нерадзурри — Жозе Моуринью, который зарабатывал 11 млн евро в год.

Сообщается, что официально соглашение, сроки действия которого пока неизвестны, будет подписано в следующий вторник, 28 мая. В середине мая появилась информация, что Конте договорился с нерадзурри о контракте до 2023 года.


Sport24.ru
Теги: Конте Интер Серия А
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