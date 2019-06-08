Джанлуиджи Буффон может перейти в "Парму"

Бывший вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон, покинувший французский "ПСЖ" по итогам сезона-2018/19, может продолжить свою карьеру в Италии.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, следующим клубом 41-летнего голкипера может стать "Парма", воспитанником которой он является. За нее он выступал с 1995 по 2001 годы, откуда ушел в "Ювентус".

Отмечается, что руководство клуба уже вышло на контакт с Буффоном и обсудило с ним условия возможного контракта. Как утверждает источник, итальянский вратарь намерен провести на профессиональном уровне минимум сезон.

"Газета.ру"
Теги: Буффон Парма Серия А
Сегодня, 18:20
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