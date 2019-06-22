Маурицио Сарри не расчитывает на Хедиру и отпускает его в "Бешикташ"

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри не рассчитывает в следующем сезоне на полузащитника Сами Хедиру.По информации Goal, футболист попал в сферу трансферных интересов стамбульского "Бешикташа". Контракт Хедиры с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года.