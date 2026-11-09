Бывший гендир "Спартака" раскритиковал футболиста красно-белых

- К Максименко есть вопросы не только по красным карточкам. Это просто вратарь не уровня "Спартака".
В этом году у клуба беда в воротах. Также сложно сказать, лучше ли него Помазун. Вообще эта позиция оставляет желать лучшего, - цитирует Заварзина "Советский спорт".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Акроном" со счетом 2:1. На 84 минуте встречи голкипер красно-белых Александр Максименко получил прямую красную карточку, также он был удален во встрече 10 тура чемпионата России с "Крыльями Советов".