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Бывший гендир "Спартака" раскритиковал футболиста красно-белых

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин раскритиковал футболиста красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Заварзина, Максименко - не игрок уровня "Спартака".

- К Максименко есть вопросы не только по красным карточкам. Это просто вратарь не уровня "Спартака".

В этом году у клуба беда в воротах. Также сложно сказать, лучше ли него Помазун. Вообще эта позиция оставляет желать лучшего, - цитирует Заварзина "Советский спорт".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Акроном" со счетом 2:1. На 84 минуте встречи голкипер красно-белых Александр Максименко получил прямую красную карточку, также он был удален во встрече 10 тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

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