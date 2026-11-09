Защитник "Динамо" высказался о работе с Карпиным и Шварцем

- У Карпина было много требований. Но каждый раз, когда он уезжал в сборную России, его здесь не было. По сути, мы оставались без тренера, и занятия проводили другие специалисты.
А когда в "Динамо" пришел Сандро Шварц, он стал разговаривать с каждым футболистом индивидуально, особенно в перерывах на матчи сборных, мы сильно прибавили в техническом плане. И появилось четкое понимание, как действовать в каждом матче, - сказал Касерес в эфире "Матч Премьер".
Шварц возглавил "Динамо" перед началом нынешнего сезона. После 14 туров москвичи с 31 очком занимают второе место в РПЛ, уступая "Зениту" по дополнительным показателям.