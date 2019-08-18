Директор "Фиорентины": не можем предложить Рибери такую же зарплату, как в России

Директор "Фиорентины" Даниэле Праде рассказал о ситуации с возможным переходом в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери.Ранее сообщалось, что в услугах 36-летнего игрока заинтересованы московские "Спартак", "Динамо" и "Локомотив". Позже появились сведения, что первые два клуба не собираются приглашать возрастного француза."Нам очень нравится Рибери, но сейчас он рассматривает варианты. К сожалению, мы не можем повторить предложения арабских и российских клубов по зарплате.Если он хочет продолжать играть в футбол на высоком уровне, то мы его ждем", — сказал Праде на пресс-конференции.