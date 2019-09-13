Милан Бадель: Роналду - машина для забивания голов, но у "Фиорентины" есть Рибери

Полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель поделился ожиданиями от матча 3-го тура Серии А против "Ювентуса", который состоится завтра, 14 сентября, и начнется в 16:00 мск."Роналду — это голевая машина, что он доказывает уже многие годы. Особенно это стало заметно после его перехода в "Реал", где он стал играть более практично, став одним из лучших игроков мира именно в испанской столице.Однако у нас есть Рибери, который заслуживал "Золотой мяч" в 2013 году. Он сделал себе великолепную карьеру", — сказал Бадель в интервью итальянским СМИ.