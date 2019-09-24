Наставник "Интера" Антонио Конте прокомментировал публикации в СМИ, в которых писали о возможных оскорблениях в адрес тренера на матче с "Ювентусом":
- Я прочитал несколько статей, в которых говорится о предстоящей игре "Интер" – "Ювентус" как о матче, где меня будут осыпать оскорблениями.
Я ошеломлен, потому что тот, кто пишет и говорит это, должен иметь совесть и понимать, что провоцирует и какие чувства передает читателю.
Если бы я был редактором этой газеты, я бы пнул их под зад. Любой, кто пишет и сообщает что-то, несет дополнительную ответственность, потому что все расходится в социальных сетях, а это питает спираль ненависти и недовольства.
Меня действительно беспокоит, что кто-то предлагает оскорбить человека во время игры, - приводит слова тренера Sports, со ссылкой на Football Italia.
Напоминаем, что на данный момент "Интер" возглавляет таблицу Серии А с 12-ю очками после четырёх туров.
Конте - о журналистах, которые провоцируют ненависть к нему: я бы пнул их под зад
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