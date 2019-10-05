Главный тренер "Ромы" Фонсека: не можешь справиться с давлением - иди сажай картошку

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека отреагировал на слова бывшего игрока "волков" Раджи Наингголана, который в настоящее время выступает за "Кальяри"."А кто не хотел бы жить с таким давлением? Кто не может справиться с ним, не может быть профессиональным футболистом. Я вижу поддержку фанатов, которые верят в нас, которые создают прекрасную атмосферу как на домашних, так и на гостевых матчах.Давление есть везде, особенно в клубе, который хочет побеждать. Если ты не можешь справиться с давлением, то иди на поле и сажай картошку. Давление присутствует в футболе, нужно принять этот факт", — цитирует Фонсеку Football Italia.