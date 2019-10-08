Гаттузо ведёт переговоры с "Сампдорией"

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может в скором времени вернуться к тренерской деятельности.Следующим местом работы специалиста может стать "Сампдория". Президент клуба Массимо Ферреро пытается уговорить Дженнаро возглавить команду. Стороны ведут переговоры.Накануне, 7 октября, "Сампдория" объявила об отставке с поста главного тренера Эусебио Ди Франческо, который пришёл в клуб всего 3,5 месяца назад.Ранее сообщалось, что Гаттузо отказал "Дженоа", который является принципиальным соперником "Сампдории". Также появлялась информация об интересе к итальянцу со стороны "Спартака". Последним клубом Дженнаро был "Милан", который он покинул по окончании прошлого сезона.