Анчелотти отстранен на один матч Серии А

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти был дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии.Во время игры против "Аталанты" (2:2) тренерский штаб неаполитанцев требовал назначить пенальти, Анчелотти получил удаление за споры с арбитром. После матча Анчелотти признал, что сказал ругательное слово, но не в адрес рефери.Также двухматчевую дисквалификацию получил голкипер "Дженоа" Федерико Маркетти, раскритиковавший решение арбитра в матче с "Ювентусом".