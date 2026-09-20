"Ювентус" всухую обыграл "Аталанту"

"Ювентус" одержал третью победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.



Фото: Getty Images

В пятом туре туринцы на своём поле обыграли "Аталанту" со счётом 2:0. Хозяева открыли до перерыва. На 28-й минуте отличился Консейсау. Закрепить преимущество "Ювентусу" удалось во второй половине встречи - на 77-й минуте второй мяч в ворота команды из Бергамо забил защитник Бремер.



Благодаря этой победе "Ювентус" довёл количество набранных очков до десяти и поднялся на шестое место в таблице Серии А. "Аталанта" после пяти проведённых матчей имеет шесть баллов и занимает 11-ю строчку.

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Аталанта