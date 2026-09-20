Встреча на "Сан-Сиро" завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Начало разгрому положил Кристиан Пулишич, отличившийся на 14-й минуте. После перерыва преимущество миланцев увеличил Адриен Рабьо, а окончательный результат установил вышедший на замену Диегу Морейра.
"Милан" набрал 11 очков в пяти встречах и поднялся на пятое место в Серии А. "Лечче" с шестью баллами занимает 12-ю строчку.
"Милан" забил три безответных мяча "Лечче"
"Милан" победил "Лечче" в пятом туре чемпионата Италии.
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