"Милан" забил три безответных мяча "Лечче"

"Милан" победил "Лечче" в пятом туре чемпионата Италии.

Фото: Getty Images

Встреча на "Сан-Сиро" завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Начало разгрому положил Кристиан Пулишич, отличившийся на 14-й минуте. После перерыва преимущество миланцев увеличил Адриен Рабьо, а окончательный результат установил вышедший на замену Диегу Морейра.



"Милан" набрал 11 очков в пяти встречах и поднялся на пятое место в Серии А. "Лечче" с шестью баллами занимает 12-ю строчку.

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Лечче