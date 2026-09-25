Тотти возмутило предложение "Ромы" вручить Дибале легендарный номер: вы что, с ума сошли?

Легенда "Ромы" Франческо Тотти рассказал, почему категорически отказался участвовать в передаче своего 10-го номера Пауло Дибале после перехода аргентинца в римский клуб.

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

"Когда Пауло приехал в Рим, клуб через посредников передал мне сообщение. Они хотели доверить ему десятку и хотели, чтобы во время официальной презентации у Квадратного Колизея ее вручил именно я. Мой ответ был резким: "Вы что, совсем с ума сошли?" Если у вас есть смелость — отдайте ее сами", — рассказал Тотти.

Тотти вспомнил события лета 2022 года, когда Дибала перебрался в "Рому". По словам бывшего капитана римлян, представители клуба предложили ему лично вручить новичку футболку с легендарным 10-м номером во время официальной презентации.При этом итальянец подчеркнул, что его позиция никак не связана с личным отношением к Дибале. Тотти высоко оценивает аргентинца и как футболиста, и как человека, однако считает 10-й номер слишком важным символом для "Ромы"."Каждый день я надеюсь, что появится новый Тотти — тот, кто родился в Риме, вырос в Риме и выбрал "Рому" на всю жизнь. Другое дело — отдавать эту форму кому-то, кто приезжает с другого конца света, остается на короткий срок и уходит. Это слишком важный и символичный номер, который стоит доверять только тому, кто потенциально может провести в "Роме" 15 или 20 лет", — объяснил бывший футболист.В нынешнем сезоне Серии А Дибала сделал четыре результативные передачи в пяти матчах.Источник: La Gazzetta dello Sport