Пресс-служба "Удинезе" объявила о подписании защитника сборной Австрии Давида Алабы. Контракт с игроком заключен до 30 июня 2027 года.
Этим летом 34-летний Алаба покинул мадридский "Реал" на правах свободного агента. Ранее за свою карьеру он также выступал за мюнхенскую "Баварию". Футболист 10 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал испанскую Ла Лигу и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Всего в его послужном списке 38 трофеев.
Экс-защитник "Баварии" и "Реала" Алаба продолжит карьеру в Италии
Давид Алаба перешел в Серию А.
Фото: ФК "Удинезе"