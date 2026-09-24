Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Австрия
21:45
ИзраильНе начат
Сербия
21:45
ГрецияНе начат
Косово
21:45
ИрландияНе начат
Португалия
21:45
УэльсНе начат
Андорра
21:45
МальтаНе начат
Лихтенштейн
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
ДанияНе начат
Нидерланды
21:45
ГерманияНе начат

Экс-защитник "Баварии" и "Реала" Алаба продолжит карьеру в Италии

Давид Алаба перешел в Серию А.
Фото: ФК "Удинезе"
Пресс-служба "Удинезе" объявила о подписании защитника сборной Австрии Давида Алабы. Контракт с игроком заключен до 30 июня 2027 года.

Этим летом 34-летний Алаба покинул мадридский "Реал" на правах свободного агента. Ранее за свою карьеру он также выступал за мюнхенскую "Баварию". Футболист 10 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал испанскую Ла Лигу и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Всего в его послужном списке 38 трофеев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится