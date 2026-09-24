Экс-защитник "Баварии" и "Реала" Алаба продолжит карьеру в Италии

Давид Алаба перешел в Серию А.

Фото: ФК "Удинезе"

Пресс-служба "Удинезе" объявила о подписании защитника сборной Австрии Давида Алабы. Контракт с игроком заключен до 30 июня 2027 года.



Этим летом 34-летний Алаба покинул мадридский "Реал" на правах свободного агента. Ранее за свою карьеру он также выступал за мюнхенскую "Баварию". Футболист 10 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал испанскую Ла Лигу и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Всего в его послужном списке 38 трофеев.

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Серия А