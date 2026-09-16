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Экс-тренера "Спартака" Тедеско уволили из "Болоньи" после провального старта сезона в Италии

"Болонья" объявила об отставке Доменико Тедеско после четырех матчей без побед на старте сезона Серии А.
Фото: Fabio Patamia / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Тедеско возглавил "Болонью" 9 июня, однако задержался в клубе чуть больше трех месяцев. Под руководством бывшего тренера "Спартака" команда провела четыре матча в чемпионате Италии и не одержала ни одной победы.

"Болонья" трижды проиграла, не забив ни одного мяча, и еще одну встречу завершила вничью. После неудачного старта руководство клуба решило сменить главного тренера.

Новым наставником команды стал Раффаэле Палладино, ранее работавший с "Аталантой". Его ближайшим испытанием станет домашний матч Серии А против "Торино", который пройдет 19 сентября.

До "Болоньи" Тедеско возглавлял "Фенербахче", а в России специалист известен по работе со "Спартаком".

Источник: официальный сайт "Болоньи"

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