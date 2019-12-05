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Матерацци потроллил Златана после его слов о специально нанесённой травме

Бывший защитник "Интера" Марко Матерацци отреагировал на слова бывшего партнёра по команде Златана Ибрагимовича, который сказал, что специально травмировал того в дерби, выступая за "Милан". По словам шведа, он отомстил итальянцу за то, что тот четырьмя годами ранее нанёс ему повреждение.

"Пришёл, увидел, победил. Навсегда благодарен тебе, Златан Ибрагимович. Без тебя мы бы никогда не выиграли", — написал Матерацци в своём инстаграме.

Итальянец опубликовал фото с поднятым игроками "Интера" над головой кубком чемпионов. К посту он также прикрепил тег, указывающий на Самуэля Это'О. Тем самым Матерацци явно намекнул, что обмен Ибрагимовича в "Барселону" на Это'О помог выиграть "Интеру" Лигу чемпионов в сезоне-2009/10.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Матерацци Ибрагимович Интер Серия А Лос-Анджелес Гэлакси
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