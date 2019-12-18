Назначен новый глава Серии А

Бывший президент Итальянской федерации футбола Джанкарло Абете назначен новым комиссионером Серии А, сообщает ANSA.На этом посту он сменил Марио Чикалу, который был вынужден подать в отставку спустя несколько дней пребывания в должности — у функционера нашли связи с "Лацио".69-летний Абете был президентом Итальянской федерации футбола с 2007 по 2014 годы, но подал в отставку после того, как сборная Италии провалилась на ЧМ-2014.