"Наполи" заинтересован в приобретении защитника "Милана" Рикардо Родригеса. Как сообщает Corriere dello Sport, игрок сборной Швейцарии — один из первых кандидатов на усиление защиты неаполитанской команды, которую недавно возглавил Дженнаро Гаттузо.
Напомним, что ранее Гаттузо был главным тренером "Милана", поэтому отлично знаком с возможностями Родригеса. Контракт 27-летнего защитника с россонери рассчитан до лета 2021 года.
В таблице Серии A "Наполи" (24 очка) располагается на 8-й строчке. Отставание от лидирующего "Ювентуса" — 18 очков, от зоны Лиги чемпионов — 11. "Милан" находится на 11-й позиции (21).
Sport24
Гаттузо хочет переманить в "Наполи" из "Милана" Родригеса
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