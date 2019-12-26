Мертенс отказался переходить в дортмундскую "Боруссию"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отказался от перехода в дортмундскую "Боруссию", которая проявляет к бельгийцу интерес, сообщает Calciomercato.com.Немецкий клуб не смог убедить 32-летнего игрока. Форвард предпочитает не уходить из "Наполи" в январе, а дождаться летнего трансферного окна, когда появятся лучшие варианты продолжения карьеры. По информации СМИ, на футболиста претендуют "Интер" и "Атлетико".Мертенс выступает за неаполитанцев с 2013 года. В текущем сезоне он провел за "адзурри" 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт нападающего с "Наполи" истекает в июне.