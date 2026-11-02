Умяров: не планировали спокойно обыграть "Локомотив" 4:0

"Не скажу, что планировали спокойно обыграть "Локомотив" 4:0. Хотелось реабилитироваться после последнего поражения в чемпионате.
Вышли заряженные, с правильным посылом. Хорошо, что удалось забить быстрый гол. Потом уже игра была под нашим контролем", - сказал Умяров.
Центральный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялся вчера, 1 ноября. Московское дерби прошло на стадионе "РЖД Арена" и завершилось разгромной победой гостей со счетом 4:0.
Красно-белые набрали 26 очков и занимают 4-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"