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Умяров: не планировали спокойно обыграть "Локомотив" 4:0

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался о разгромной победе над "Локомотивом" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Не скажу, что планировали спокойно обыграть "Локомотив" 4:0. Хотелось реабилитироваться после последнего поражения в чемпионате.

Вышли заряженные, с правильным посылом. Хорошо, что удалось забить быстрый гол. Потом уже игра была под нашим контролем", - сказал Умяров.

Центральный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялся вчера, 1 ноября. Московское дерби прошло на стадионе "РЖД Арена" и завершилось разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Красно-белые набрали 26 очков и занимают 4-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

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