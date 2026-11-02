В воскресенье, 1 ноября, в Москве состоялся центральный поединок 13-го тура РПЛ, в котором встречались "Спартак" и "Локомотив". Московское дерби на "РЖД Арене" завершилось крупной победой гостей со счетом 4:0.
Форвард Манфред Угальде вышел в стартовом составе красно-белых и отметился взятием ворот на 45-й минуте. Больше всего голов в России костариканский нападающий забил именно в этом дерби — 6 мячей.
Источник: ФК "Спартак"
"Локомотив" - любимый соперник Угальде: никому в России он не забивал чаще
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде больше всего голов в России забил в ворота "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"