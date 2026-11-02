В агентстве Алипа прокомментировали новость об интересе "Галатасарая" к защитнику "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

"На данный момент "Галатасарай" не направлял никаких официальных предложений или документов по Нуралы Алипу ни нам, ни футбольному клубу " Зенит ".

Информация, опубликованная в сети, абсолютно не соответствует действительности и исходит от человека, который, судя по всему, не владеет актуальной информацией о турецком футболе", - сказали в агентстве.Нуралы Алип, выступающий на позиции центрального защитника, присоединился к "Зениту" в январе 2023 года, перейдя из "Кайрата". Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока национальной сборной Казахстана с клубом из Санкт-Петербурга рассчитно до лета 2028 года.В нынешнем сезоне Алип принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и 3 играх Кубка России, в которых не отметился результативными действиями. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.