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В агентстве Алипа прокомментировали новость об интересе "Галатасарая" к защитнику "Зенита"

В агентстве PC Management, представляющем интересы защитника "Зенита" Нуралы Алипа, отреагировали на информацию об интересе к игроку от "Галатасарая".
Фото: ФК "Зенит"
"На данный момент "Галатасарай" не направлял никаких официальных предложений или документов по Нуралы Алипу ни нам, ни футбольному клубу "Зенит".

Информация, опубликованная в сети, абсолютно не соответствует действительности и исходит от человека, который, судя по всему, не владеет актуальной информацией о турецком футболе", - сказали в агентстве.

Нуралы Алип, выступающий на позиции центрального защитника, присоединился к "Зениту" в январе 2023 года, перейдя из "Кайрата". Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока национальной сборной Казахстана с клубом из Санкт-Петербурга рассчитно до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Алип принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и 3 играх Кубка России, в которых не отметился результативными действиями. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

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