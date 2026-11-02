Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
18:00
ЗенитНе начат

"Торпедо" официально сообщило об уходе главного тренера

Александр Сторожука покинул московский клуб.
Фото: ФК "Торпедо"
"Торпедо" официально объявило об уходе главного тренера Александра Александровича Сторожука и его штаба по соглашению сторон.

45-летний российский специалист возглавлял московскую команду с мая нынешнего года. Под его руководством черно-белые провели 17 матчей, в которых одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

По итогам 16 туров "автозаводцы" занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится