"Торпедо" официально объявило об уходе главного тренера Александра Александровича Сторожука и его штаба по соглашению сторон.
45-летний российский специалист возглавлял московскую команду с мая нынешнего года. Под его руководством черно-белые провели 17 матчей, в которых одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
По итогам 16 туров "автозаводцы" занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.
"Торпедо" официально сообщило об уходе главного тренера
Александр Сторожука покинул московский клуб.
Фото: ФК "Торпедо"