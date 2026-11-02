Газзаев: "Спартак" играл в одни ворота. Вот до чего докатился "Локомотив"

"Спартак" играл в одни ворота. Они полностью заслужили эту разгромную победу и действовали с высоким уровнем качества. Вот до чего докатился "Локомотив".
Команда, которая раньше претендовала на самые высокие места, теперь находится в зоне вылета", - сказал Газзаев.
Московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялось вчера, 1 ноября. Центральный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе "РЖД Арена" и закончился разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:4.
Бронзовый призер прошлого сезона находится в зоне стыков, занимая 14-е место в турнирной таблице. "Железнодорожники" набрали 11 очков, одержав в текущем чемпионате лишь две победы.
Источник: "СЭ"