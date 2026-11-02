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Газзаев: "Спартак" играл в одни ворота. Вот до чего докатился "Локомотив"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о крупной победе "Спартака" над "Локомотивом" в матче 13-го тура РПЛ (4:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" играл в одни ворота. Они полностью заслужили эту разгромную победу и действовали с высоким уровнем качества. Вот до чего докатился "Локомотив".

Команда, которая раньше претендовала на самые высокие места, теперь находится в зоне вылета", - сказал Газзаев.

Московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялось вчера, 1 ноября. Центральный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе "РЖД Арена" и закончился разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:4.

Бронзовый призер прошлого сезона находится в зоне стыков, занимая 14-е место в турнирной таблице. "Железнодорожники" набрали 11 очков, одержав в текущем чемпионате лишь две победы.

Источник: "СЭ"

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