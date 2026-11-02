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"Для ЦСКА ничья - это успех". Газзаев о результате матча против "Оренбурга"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о ничье "армейцев" в матче 13-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"Очень тяжелая игра была для ЦСКА. Думаю, что в этом матче против "Оренбурга" ничья — это успех.

Хозяева хорошо были готовы функционально и тактически, боролись и создавали моменты. Чего только стоят три штанги. ЦСКА именно в этом матче приобрел очко", - сказал Газзаев.

Вчера, 1 ноября, московский ЦСКА встречался на выезде с "Оренбургом" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Оренбурге на стадионе "Газовик" и закончился вничью - 0:0.

Оренбургская команда не проигрывает в чемпионате России на протяжении 5 последних встреч, дважды за это время одержав победы и три раза сыграв вничью.

Источник: "СЭ"

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