"Для ЦСКА ничья - это успех". Газзаев о результате матча против "Оренбурга"

"Очень тяжелая игра была для ЦСКА. Думаю, что в этом матче против "Оренбурга" ничья — это успех.
Хозяева хорошо были готовы функционально и тактически, боролись и создавали моменты. Чего только стоят три штанги. ЦСКА именно в этом матче приобрел очко", - сказал Газзаев.
Вчера, 1 ноября, московский ЦСКА встречался на выезде с "Оренбургом" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Оренбурге на стадионе "Газовик" и закончился вничью - 0:0.
Оренбургская команда не проигрывает в чемпионате России на протяжении 5 последних встреч, дважды за это время одержав победы и три раза сыграв вничью.
Источник: "СЭ"