Пентек близок к переходу в "Герту". Игрок уже прибыл на медосмотр

Herthas neue Sturm-Rakete da - Milans Piatek zum Medizincheck https://t.co/R01GfqBEkb— BILD Hertha BSC (@BILD_HerthaBSC) January 30, 2020
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро. Также в соглашении прописаны различные бонусы, которые будут активированы в случае удачной игры польского футболиста.
Напомним, 24-летний Пентек перешел в "Милан" в январе 2019 года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист забил пять голов в 20 матчах за "россонери".
"Милан" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко.
"Герта" в Бундеслиге идет на 13-м месте после 19 туров. В активе команды 22 очка.