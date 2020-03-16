Голкипер "Милана" Бегович: то, что происходит, похоже на кадры фильма ужасов. Люди умирают

Асмир Бегович, выступающий за "Милан" на правах аренды, поделился своим мнением о пандемии коронавируса.

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"Милан — большой город. То, что происходит, похоже на кадры фильма ужасов. Но это не кино, это реальность. Я никогда ранее не видел ничего подобного. Не уверен, что люди понимают, насколько здесь ужасно. Я сочувствую стране. Люди болеют, многие умирают.

На улицах никого нет, открыты только супермаркеты. Это безумие!



Можно только надеяться, что ситуация нормализуется как можно скорее". — цитирует Беговича The Sun.



Голкипер выступает за "Милан" на правах аренды и в этом сезоне принял участие в 2 матчах, пропустив 3 гола.



Серия А была приостановлена до 3 апреля.